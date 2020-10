9 Monkeys of Shaolin se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Digne des grands films de Kung-Fu !

9 Monkeys of Shaolin est un nouveau Beat'em up dans un style old-school et s'inspirant des plus grands films de Kung-Fu des années 70. Vous jouez Wei Cheng, un simple pêcheur chinois qui va prendre les armes pour se venger de pirates ayant tué votre famille et vos amis quand ils sont venus piller votre village. Après un long entrainement aux anciens arts martiaux, il est prêt à vaincre ces ennemis. Le pitch me fait franchement rêver, il a beau être classique, il promet quand même de belles choses. D'autant plus que le trailer montre bien le système de développement du personnage avec des compétences à acquérir et à choisir pour créer son propre style. Ajouter à ça des armes traditionnnelles japonaise qui changent nos caractéristiques et divers styles de combat vraiment intéressant. Vous pourrez en plus jouez avec un ami en mode coopération pour finir l'histoire à deux.Le jeu sort le 16 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Une démo faisant office de prologue est déjà disponible juste ici.