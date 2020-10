Monster Hunter, les 1eres images du futur chef-œuvre

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

C'est entièrement de votre faute

Après avoir massacré Mortal Kombat, Resident Evil, Alien et le Predator et même les 3 Mousquetaires, le réalisateur Paul W S Anderson continue sur sa lancée avec son prochain massacre cinématographique.Ce coup-ci, le Jason Voorhees de l'univers vidéo-ludique s'attaque à une nouvelle franchise à succès : Monster Hunter.Et pour ajouter à l'horreur, il embarque une nouvelle fois sa femme Milla Jovovich dans l'aventure…Si vous vous demandez "mais pourquoi ?" et bien c'est la punition pour avoir été voir les films Resident Evil et lui avoir donné du crédit en tant que réalisateur. Bref, c'est entièrement votre faute.On vous laisse découvrir les premières images du carnage :