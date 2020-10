- Mario Kart Live : Home Circuit en montre un peu plus

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

À jouer dans un appartement bordélique pour plus de fun

Révélé durant la vidéo du 35ème anniversaire de Super Mario Bros, Mario Kart Live : Home Circuit s'offre une nouvelle bande-annonce où on en voit bien plus sur ce qu'offre le jeu. Et vous allez créer vous-même vos circuits dans la réalité que ce soit dans votre salon, dans votre chambre ou vos toilettes s'il y a la place. Vous aurez un kart physique téléguidé que vous piloterez avec votre Switch, c'est génial non ? Je pense que le prix du jeu aussi va être génial !Le jeu sera aussi vendu avec quatre portiques pour délimiter le circuit, deux panneaux fléchés et un câble USB pour recharger le kart. Pour tracer le circuit c'est très simple, vous posez vos portiques puis vous faites le tracé en conduisant. Vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez du moment que sa passe par les portiques. Il est conseillé cependant d'avoir un espace d'au moins 3,5 m par 3m. Désolé aux étudiants à Paris, on n'a clairement pas pensé à vous.Le mode de jeu principal sera bien évidemment le Grand Prix avec ces 24 parcours différents où vous retrouverez tous les objets mythiques du jeu. Sachez que le champignon de vitesse fera vraiment accélérer votre kart dans la réalité.Il y aura aussi le mode Course Personnalisée où vous ferez vos circuits, le mode Contre-la-montre et le mode Miroir.Finalement, vous pourrez jouer avec jusqu'à 4 amis s'ils ont une Switch et le jeu dans le mode Grand Prix et Course Personnalisée.Voilà, vous savez tout. Le jeu sortira le 16 octobre prochain en exclusivité sur Switch.