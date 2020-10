- Star Wars: Squadrons est disponible

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Attendez le test

Electronic Arts vient de sortir Star Wars Squadrons, son jeu de pilotage se déroulant dans l'univers de Star Wars. Multijoueur en 5v5 et mode solo sont de la partie.Vous allez donc participer, en qualité de pilote, à l'éternel conflit entre l'Empire et les Rebelles, alternant entre les deux points de vue puisque vous incarnerez deux personnages différents, un dans chaque camp.Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu est aussi disponible en réalité virtuelle sur les deux premiers.En mode multijoueur, deux modes sont proposés : Combat aérien et Batailles de flotte.Le test, très bientôt. Et on a pas mal de trucs à dire dessus, soit dit en passant...