Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le rendez-vous du lundi 11h

Among Us STAR WARS: Squadrons Pre-purchase Phasmophobia Valve Index VR Kit STAR WARS: Squadrons Fall Guys: Ultimate Knockout Red Dead Redemption 2 Mafia: Definitive Edition Spelunky 2 Hades

C'est lundi. Et le lundi, on zieute le top des ventes de jeux vidéo sur Steam, histoire de se moquer des joueurs PC qui ont tendance à acheter n'importe quoi, à n'importe quel prix, et n'importe comment.Bref, cette semaine encore, il y a de quoi rigoler. La preuve...Voici le top des ventes de jeux sur Steam :