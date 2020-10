- Remothered : Broken Porcelain s'offre un trailer récapitulatif

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

Faut pas casser la procelaine, ça porte malheur

Remothered : Broken Porcelain est un nouveau survival-horror arrivant sur PS4, Xbox One, PC et Switch le 13 octobre prochain. A l'occasion, un récapitulatif de l'histoire du jeu a été dévoilé.Le résumé raconte la disparition d'une jeune fille nommée Celeste et les événements survenus dans Remothered: Tormented Fathers, le premier jeu sorti en 2017. On voit ensuite un aperçu de la quête de réponses de Rosemary Reed et des vérités troublantes qu'elle va découvrir. Ensuite, on a le droit à une présentation du cadre pour Remothered: Broken Porcelain où on suit l'histoire de Jennifer, une jeune marginale qui arrive dans l'étrange auberge Ashmann. On voit finalement le retour de Rosemary qu'on incarne dans le premier jeu et son enquête vis-à-vis de Celeste.Remothered : Broken Porcelain sera donc une préquelle et une suite à son prédécesseur. On retrouvera le même univers que dans le premier jeu mais approfondi et perfectionné avec de nouvelles énigmes et des ennemis pouvant corrompre même vos alliés. Heureusement vous aurez à votre disposition de nouvelles façons de les repousser.Préparez-vous, ça va envoyer.