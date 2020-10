(TEST) AUKEY Knight GM-F4 Souris Gamer et Tapis de Souris XXL KM-P3

Publié le Lundi 5 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Prix doux et performances

Parfois, des coups de fils étranges arrivent à la rédaction...- "Bonjour, c'est Aukey".- "C'est OK, c'est vite dit, c'est OK quoi ?"- "Aukey, les accessoires"- "OK pour les accessoires, mais lesquels ?"- "Et bien Aukey..."- "Non mais OK pour quoi ?"Finalement, après avoir trois fois raccroché au nez de l'attachée de presse et l'avoir menacé de violer son chat et manger ses enfants, on a réussi à se comprendre.