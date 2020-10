The Witcher : la saison 2 arrive sur Netflix

Publié le Mardi 6 octobre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Euh... chouette ?

Avouons-le, la saison 1, c'était quand même un peu de la merde. Et pourtant, Dieu sait si j'ai bien aimé les bouquins et les jeux. Mais là, pour le coup, Henry Cavill et son charisme de bulot, ça a été compliqué. Tout comme les effets spéciaux façon XXème siècle.En attendant, parce que vous, vous avez aimé, preuve s'il en fallait encore une que vous avez décidemment des goûts de merde, The Witcher revient pour une saison 2 sur Netflix.Et nous avons les premières images.