- C'est la fête de la VOD !

Publié le Jeudi 8 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Regardez des films !

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 octobre inclus, soit dimanche, 8 plateformes de VOD participent à la 5ème édition de la Fête de la VOD.La fête de la VOD, c'est 2 € la location d'un film et 5 € l'achat, disponible sur : Arte VOD, Canal VOD, FilmoTV, La Cinétek, La Toile, Orange, Univers Ciné et Vidéo Futur.Ces offres sont disponibles sur tout le catalogue. Des vieux films, donc, mais aussi des récents comme le dernier Star Wars, le dernier Bad Boys, Papi Sitter, 1917, Le Voyage du Dr Dolittle (très sympa au demeurant), Le Mans 66, A couteaux tirés, L'Appel de la forêt, et j'en passe.Au final, ce sont plus de 17 000 titres qui vous sont proposés.