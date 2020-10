- Terror Squid : ne regardez surtout pas la bande-annonce !

Publié le Jeudi 8 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'en frémis encore...

Jeu d'arcade de type shoot, Terror Squid est assez particulier : vous devez shooter tout ce qui vous menace, sur une planète hostile. Seulement vos projectiles continuent leur course même après avoir abattu leur cible. Et reviennent donc au bout d'un moment vers vous...Un peu de réflexion, un peu de réflexes, beaucoup de chance...Le jeu sortira sur Steam et Nintendo Switch le 15 octobre au prix de 9,99 €. Et ne regardez surtout pas la bande-annonce, sinon, à un moment, vous allez vous aussi lancer un "aaaaaah" de dégoût et resserrer les doigts dans vos mains.