Yakuza: Like a Dragon montre un nouveau trailer

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Petit dragon deviendra grand

Pour rappel, Yakuza: Like a Dragon sortira sur Xbox Series X & S, Xbox One, PlayStation 4 et PC le 10 novembre. Bien entendu, jeu acheté sur One veut dire obtenu gratuitement sur Xbox Series.Le jeu sortira aussi sur PS5 mais il faudra attendre un peu, puisqu'il n'est pas prévu avant le 2 mars 2021. Idem, jeu possédé sur PS4 veut dire obtenu gratuitement sur PS5.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle dévoile le héros, Ichiban Kasuga et quelques-uns des mini-jeux qui seront disponibles : du kart, des cages de baseball, des SEGA Centers, du karaoké...Si, si, on va bien s'amuser. Je vous jure...