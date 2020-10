Watch Dogs: Legion, découvrez l'histoire

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Y'aura moyen de se faire une armée de vieux ?

Ubisoft a publié une nouvelle vidéo de son Watch Dogs: Legion, qui sortira le 29 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, puis le 10 novembre sur Xbox Series, puis le 12 novembre sur PS5, puis le 24 novembre en boîte sur PS5...La seule vraie question qui se pose est de savoir si on pourra incarner un vieux et ne recruter que des vieux.Le mode multi du jeu sera inclus dans une mise à jour à sortir le 3 décembre et proposera du coop de 2 à 4 en monde ouvert, du PvP, du coop en missions tactiques, à 4, du coop en missions spéciales de 2 à 4... bref, plein de choses.De nouveaux persos, de nouvelles missions, un mode New Game Plus sont également prévus dans une mise à jour à paraître en 2021.