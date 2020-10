The Witcher saison 2 : encore de nouvelles images

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Euh... (re)chouette ?

Hier, je vous expliquais à quel point la saison 1 de The Witcher m'en avait remué une sans faire bouger l'autre. Un désintérêt profond en partie dû à la présence d'Henry Cavill, qui selon moi campe un Geralt De Riv aussi convaincant qu'une moule essayant de faire du moonwalk.Après avoir essuyé les foudres de Sylvain qui, s'il concède la piètre qualité de la série, ne suppoprte pas qu'on dise du mal de son acteur fétiche (mais tous les acteurs qui ont incarné un Super-Héros, même s'ils sont aussi doués que des courges, sont les acteurs fétiches de Sylvain), je remets le couvert en présentant deux nouvelles images inédites de cette saison 2.Et cette fois-ci, elles mettent à l'honneur Freya Allan, qui incarne Ciri.De bien jilies photos qui ne me donnent pas plus envie de continuer la série, soit dit en passant.Parce qu'il y a toujours Henry Cavill dedans.