Agatha Christie : The ABC Murders est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Hercule avance

Sorti il y a 4 ans sur PC, PS4 et Xbox One, Agatha Christie : The ABC Murders débarque sur Nintendo Switch. Nous l'avions testé à l'époque, test que vous retrouverez ici Le jeu d'enquête, assez simple et destiné au grand public, débarque donc sur une console... grand public. La belle affaire. Pour rappel, le jeu n’est autre que l’adaptation vidéoludique de l’ouvrage connu en français sous le titre « ABC contre Poirot ». Un tueur met au défi le célèbre détective, en lui envoyant des lettres où il donne des indications sur ses prochains méfaits.Nous sommes sur le test, nous vous en reparlerons rapidement. En attendant, une bande-annonce a été publiée.