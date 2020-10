Planet Coaster: Console Edition dévoile son dev diary

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Carnet de développeur, en français

Planet Coaster: Console Edition a mis en ligne un nouveau carnet de développeurs, un "dev diary". Le jeu est prévu pour fin 2020 et sortira sur PS4 et PS5 ainsi que sur Xbox One et Series X.On reste sur le même principe : construisez vos parcs de montagnes russes. Il y a énormément de possibilités pour pouvoir faire tout ce que vous voulez et le partager ensuite avec les autres joueurs.Les sacs à vomi pour le grand huit ne sont pas fournis, mais le jeu a été optimisé pour être joué à la manette. On attend de le voir pour le croire.