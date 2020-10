- Baldur’s Gate 3 est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et c'est une bonne nouvelle

Larian Studios s'occupe, on vous le rappelle, de développer Baldur's Gate 3. Le RPG culte s'offre un troisième épisode et débarquera en 2021 sur PC. En attendant, il vient de sortir en accès anticipé sur Steam et sur Gog.com.Au menu, le premier acte uniquement. Mais vous en aurez pour votre argent : 25h de contenu le composent, soit 46 000 lignes de dialogue, 600 PNJ et 146 sorts et actions. La création de personnage permet de choisir parmi 16 races et sous-races ainsi que 6 classes différentes avec chacune leur propres sous-classes.On vous en reparle vite, on est déjà dessus...