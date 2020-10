- Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 7 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pour s'amuser en famille

On ne l'attendait vraiment pas, mais il vient tout juste de sortir : Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix est disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo SwitchComme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de karts avec les personnages issus des séries Nickelodeon. Ainsi vous retrouverez JoJo Siwa, Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Korra de La Légende de Korra, Zim l'envahisseur, Arnold de Hé Arnold !, les Razmoket, Lincoln de Bienvenue chez les Loud et bien d'autres encore, sur quelques 28 circuits, dont des versions retravaillées du premier opus.Quatre joueurs sur le même écran et huit en multi en ligne peuvent jouer ensemble. Un jeu avant tout familial, soit dit en passant.