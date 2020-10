- Aquanox Deep Descent met le feu

Publié le Jeudi 8 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Alors que c'est un jeu sous-marin...

THQ Nordic et Digital Arrow développent Aquanox Deep Descent. On vous en a déjà parlé, alors si vous suiviez, vous sauriez de quoi on parle : Il s'agit d'un shooter en véhicule sous-marin, en vue subjective.Le jeu se déroule sur une sorte de planète Terre submergée. La vie là-dessous est dangereuse et le conflit entre différentes factions est omniprésent. Vous et votre équipe allez devoir vous faire une place parmi tout ça. A noter que la coopération sera possible jusqu'a 4 joueurs en ligne.Une nouvelle vidéo montre l'arsenal mis à votre disposition pour buter tout le monde. Le jeu est prévu sur PC, au prix de 29,99 €.