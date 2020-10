- Solasta : Crown of the Magister, une démo pour quelques jours

Publié le Jeudi 8 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bis Repetita

Spécialistes de la démo limitée dans le temps (ils avaient déjà fait ça en juin pour le Steam Summer Games Festival), le studio français Tactical Adventures a sorti une nouvelle démo jouable de leur futur jeu Solasta: Crown of the Magister. Pour rappel, il s'agit d'un RPG inspiré des jeux de plateaux.Et c'est durant le Steam Autumn Games Festival (on ne change pas une équipe qui gagne) que cette démo est disponible. Elle le sera jusqu'au 13 octobre.D'ailleurs, Solasta : Crown of the Magister sera disponible en accès anticipé sur Steam le 20 Octobre au prix de 34,99 €.