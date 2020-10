Publié le Jeudi 8 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Keanuuuuuuu !

John Wick Hex débarque sur PS4 et Nintendo Switch en version physique dès le 4 décembre prochain. L'occasion de retrouver l'idole de ces dames, voire l'idole de ces messieurs aussi, le grand, l'incommensurable Keanu Reeves, dans un jeu vidéo où il va falloir flinguer tout le monde.Nous avions déjà testé le jeu à l'époque de sa sortie, il y a déjà un an, et sans être exceptionnel, il tenait la route.On vous renvoie vers notre test de l'époque.Bref, cette fois-ci, il sera disponible en boîte.