- Dirt 5 vous envoie en Italie

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Codemasters continue à diffuser des vidéos de son Dirt 5, histoire de vous donner envie de mordre la poussière à quatre roues. Et cette fois-ci, c'est en Italie que l'éditeur vous envoie.Ce premier aperçu de la classe rallycross vous permet de découvrir les circuits et les voitures, avec des passages proches des monuments iconiques du pays, comme la maison de ma tata.Le jeu sortira sur PS4, Xbox One et PC le 6 novembre et sortira en même temps que les consoles sur PS5 et Xbox Series.