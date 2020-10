- Ride 4 se lance sur les circuits

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 09:00:00 par Walid Hamadi

Devenez des Roule-Toujours

Ca y est Ride 4 est disponible sur PS4, Xbox One et PC ! Une centaine de motos fidèlement modélisées vous attendent dès à présent pour rouler par tous les temps sur des circuits mythiques et un peu sur route aussi. En effet la météorologie ainsi que les éclairages dynamiques sont les grandes nouveautés de cet opus qui a, pour l'occasion, remodelé son mode Carrière. Vous pourrez même créer votre machine de toute pièce pour atteindre les plus hautes vitesses dans les championnats proposés.La gestion du carburant et celle des pneus fait aussi son apparition pour vous obliger à gérer vos courses intelligemment. En ce qui concerne les adversaires, ils sont gérés par ANNA, l'intelligence artificielle made by Milestone. Le développeur italien nous promet "une intelligence artificielle révolutionnaire permettant un niveau de défi incroyable pour les joueurs, avec des adversaires plus intelligents et plus rapides".Pour ceux qui ont déjà la next gen en tête, sachez que vous pourrez obtenir la version PS5 gratuitement (jusqu'au 30 avril 2021) si vous achetez le jeu sur PS4 et la version Xbox X si vous l'achetez sur la One avec les DLC.Le lancement s'accompagne du traditionnel trailer qui va bien.