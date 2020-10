Truck Driver sort sur Nintendo Switch le 17 novembre

Publié le Mercredi 21 octobre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les routiers sont vos amis (parce que moi, non)

Sorti l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu Truck Driver débarque sur Nintendo Switch le 17 novembre prochain. Dans votre garage, vous pourrez donc changer l'apparence de votre véhicule, le réparer, en acheter de nouveaux, ou simplement monter de nouvelles pièces qui vous seront utiles lors de certaines missions. De nombreux paramètres sont pris en compte et affectent les caractéristiques du poids lourd.Cette version Nintendo Switch bénéficie de l'utilisation du joycon en style solo horizontal, les commandes par inclinaison, les vibrations HD et l'écran tactile.