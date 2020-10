- Puyo Puyo Tetris 2 misera sur la compétition de haut-vol

Publié le Jeudi 22 octobre 2020 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Ça ne rigole plus

Si vous vous lassez vite des petits puzzles qui pullulent sur smartphones, Puyo Puyo Tetris 2 devrait vous intéresser. Le cross-over des deux géants du puzzle game arrive sur console dans 1 mois et demi et en dévoile un peu plus sur ses nouveaux modes. Si les parties non classées sont toujours d’actualité pour s’amuser et se détendre en solo ou à deux dans son salon, plusieurs modes de compétition vous proposeront de gravir les échelons de l’échelle mondiale.



La principale nouveauté est le mode Combat des Talents qui permet aux joueurs de créer des équipes de trois personnages ayant chacun une capacité spéciale qui sera décisive lors d’un match. Il faudra alors bien choisir la composition de son équipe, mais aussi les Cartes d’objets qui renforceront leurs caractéristiques. Les personnages peuvent également gagner des niveaux qui détermineront les PV, PM et autres statistiques qui détermineront votre niveau et ceux de vos adversaires dans les compétitions en ligne. De quoi rendre Puyo Puyo Tetris 2 bien plus sérieux.



Si le jeu est toujours prévu pour le 8 décembre 2020, les précommandes du jeu de Sega sont ouvertes aujourd’hui sur PS4, PS5, Xbox One, Series X/S et Switch.