- Ubisoft lance Ubisoft Connect

Publié le Jeudi 22 octobre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

On entre doucement dans la nouvelle ère du jeu vidéo

Ubisoft Connect c'est quoi, vous me direz. Et bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un écosystème de services permettant de regrouper tous les joueurs sur n'importe quelles plateformes pour leur permettre d'interagir entre eux. Ils pourront donc suivre les activités liées aux jeux et liées à toute la communauté Ubisoft. Cet écosystème est prévu pour être intuitif et parfaitement intégré pour que les joueurs s'y retrouvent très facilement. Grâce à lui vous pourrez vous connecter à vos amis, participer à des événements et autres activités. Un programme de défis et de récompenses est même prévu pour que vous puissiez ensuite échanger vos unités contre des objets comme des armes en jeu, des tenues et autres consommables. Vous pourrez voir vos stats personnelles, votre style de jeu et vous comparez à vos amis. En bref Ubisoft veut tous nous rassembler sous une même interface histoire de facilité l'échange entre joueurs.Le lancement de cette nouvelle interface se fera le 29 octobre en même temps que la sortie de Watch Dogs Legion. Preuve qu'Ubisoft a pensé ça pour la nouvelle génération de jeux. On se donne rendez-vous dans 7 jours pour voir ce qu'il en est.