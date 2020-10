Football Manager 2021 dévoile ses nouveautés

Publié le Mercredi 21 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plus de tout

Sports Interactive et SEGA ont mis en ligne une vidéo présentant les nouveautés de leur jeu Football Manager 2021. Ce jeu de gestion d'équipe de foot qui, chaque année, cartonne auprès des joueurs PC, sortira sa nouvelle édition le 24 novembre prochain sur Steam et sur l'Epic Store. Des versions PS4 et Xbox One sont aussi prévues.Au menu de cet opus, de nouveaux systèmes de gameplay, un système d'analyse et d'informations amélioré, de nouvelles ressources à la disposition des joueurs, et une amélioration graphique.Entre autres.