Poker Club sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 19 novembre

Publié le Mercredi 21 octobre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte...

Poker Club sortira le 19 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit... d'un jeu de poker. Classique. Sans whisky, sans cigare, sans type qui joeu du piano dans un saloon... et pas non plus un strip poker ce qui, avouons-le, est donc moins fun.Notez qu'il sortira aussi, à la même date, sur PS4 et Xbox One, et un peu plus tard sur Nintendo Switch.Il permettra de jouer au poker, sans argent, avec quelques 200 participants pour les concours en ligne...