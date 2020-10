- The Mandalorian s'offre une nouvelle bande-annonce !

Publié le Mercredi 21 octobre 2020 à 11:00:00 par Sylvain Morgant

Vague 2 de Baby Yoda en approche

A quelques jours du lancement de la saison 2, enfin du moins à quelques jours de la sortie du 1er épisode sur Disney+, Lucasfilm et Disney ont dévoilé une nouvelle et très courte bande-annonce pour The Mandalorian.On vous rassure, c'est court mais ça nous donne toujours la patate et on a hâte de voir cette saison 2.Et d'être à nouveau fous de bébé Yoda.