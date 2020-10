Publié le Mercredi 21 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ah ?

Square Enix a dévoilé une nouvelle vidéo de Balan Wonderwold, un nouveau jeu par les créateurs de Sonic : Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Il s'agit de la cinématique d'ouverture du jeu qui présente l'histoire, les personnages de Léo Craig et Emma Cole. Les deux héros entrent dans un théâtre et rencontre Balan, le maître de cérémonie des lieux, qui va les transporter vers un monde magique : Wonderworld.Plus de 80 costumes sont à collecter et serviront à passer les nombreux niveaux du jeu.Le titre est attendu pour le 26 mars 2021 sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.