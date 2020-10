- Amnesia : Rebirth est sorti

Publié le Jeudi 22 octobre 2020 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Addict au Laudanum

Le premier Amnesia : The Dark Descent avait redéfini quelques bases du jeu d’horreur. 10 ans plus tard, Rebirth est un nouvel épisode qui rend hommage à son ainé avec une nouvelle histoire reprenant quelques éléments bien connus des fans. Frictional Games, qui a entre temps été responsable de SOMA, est fier de sortir son nouvel opus.



Vous y incarnez Anastasia Trianon (Tasi pour les intimes), une française qui parle avec un joli accent, perdue dans le désert algérien dans les années 30. Son avion s’y est écrasé quelques jours plus tôt et… Elle n’a plus aucun souvenir de ce qui s’est passé en suite. Il va falloir l’aider à s’en souvenir dans un environnement étrange peuplé de créatures qui ne semblent pas amicales.



Le trailer de lancement montre que le jeu fait la part belle aux puzzles, à l’obscurité et à ces menaces tapies dans l’ombre. Ça ne claque pas vraiment les mirettes et l’aspect horreur semble marquer le pas dans ce qui est présenté ici, mais le travail fait sur la narration peut s’avérer intéressant. Rendez-vous sur PS4 et PC pour vous en rendre compte par vous-même.