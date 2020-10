- Fallout 76 est gratuit à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 octobre

Publié le Jeudi 22 octobre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Pas sûr que ça suffise à rameuter des gens

Fallout 76 n'est autre que le dernier Fallout sortie en 2018. Il s'agit d'une préquelle à la série Fallout de base. Le jeu se déroule en Virginie-Occidentale et vous jouez l'une des premières personnes à sortir de l'abri 76, vingt-cinq ans après la grande catastrophe nucléaire qui a frappé le monde.Soyons honnête, le jeu s'est fait marcher dessus à la sortie. A cause notamment de nombreux bugs, de finitions techniques absentes et d'un PvP rempli de problème et j'en passe. Après deux ans et à grands coups de patchs et de mises à jour importantes, Bethesda a essayé de se faire pardonner en corrigeant tout ça. Est-ce qu'il vaut le coup aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée, à vous de vous faire votre propre avis. Si ça vous tente, vous pouvez télécharger le jeu sur PC ici. Sinon aller voir sur le site du jeu ici.