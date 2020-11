- The Riftbreaker présente son raytracing sur PC

Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La guerre, parfois, c'est joli

Hack'n slash SF dans lequel vous incarnez le premier humain à débuter la colonisation de la planète Galatea 37, dans le but de préparer la venue d'habitants, The Riftbreaker sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. La date de sortie n'a pas été dévoilée.Vous devrez explorer les lieux, récupérer des ressources, développer votre base, construire de nouveaux bâtiments... le tout à base de mechas.Les développeurs ont dévoilé une nouvelle vidéo dans laquelle vous découvrirez la technologie du raytracing, utilisée dans le jeu, grâce à leur partenariat avec AMD. .