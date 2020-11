PlayStation 5 : Il n'y en aura pas pour tout le monde !

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Même si tu l'as précommandée le premier

Les PlayStation 5 sont déjà arrivées dans la plupart des boutiques... qui n'ont en théorie pas le droit de la vendre avant la date fatidique, le 19 novembre.En théorie puisque, selon certaines sources, des vendeurs auraient déjà fait main basse sur leur propre exemplaire, réservé comme il se doit avant tout le monde, et ce en dépit des consignes qui poussent à privilégier les clients en ce qui concerne la distribution des consoles. Mais bon, on ne va pas leur en vouloir de se servir en premiers, hein...Seulement là où ça craint vraiment, c'est que ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle si vous avez précommandé votre console et pensiez l'avoir dans 2 jours. Selon plusieurs sources différentes, les quantités reçues sont plus faibles que prévues. Largement plus faibles.Une cinquantaine d'exemplaires seulement pour les plus grosses surfaces, moins encore pour certaines boutiques spécialisées... Tout cela étant bien entendu variable selon les enseignes et les régions... Même si vous avez précommandé votre console tôt et que vous pensiez être en haut de la liste, il y a de fortes (très fortes) chance pour que vous ne l'ayez pas jeudi voire, pire, pas avant les fêtes puisque toujours selon nos sources, le réassort avant Noël devrait être "au compte goutte" doublé d'un "au petit bonheur la chance".Bref.Il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs, mais en tout cas, il va surtout y avoir des déçus.