Call of the Sea, un jeu PC, Xbox One et Xbox Series

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une Pina Colada, mam'zelle ?

Call of the Sea arrive le 8 décembre sur Xbox Series X, Xbox One, Xbox Game Pass & sur PC. Il s'agit d'un mélange de puzzle et d'aventure qui raconte l'histoire d'une femme à la recherche de son mari disparu dans le Pacifique Sud.Elle va explorer une île paradisiaque et tenter d'en découvrir les secrets, même si perso, un mari disparu qui aurait échoué sur une île paradisiaque, va falloir que tu te demandes s'il a vraiment disparu sans le vouloir, ma cocotte...Le jeu s'inspire des oeuvres de Lovecraft, donc autant vous dire que ça ne va pas être plage de sable fin, cocktails et cocotiers.