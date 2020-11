Mars Horizon est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La tête dans les étoiles

Mars Horizon est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu est signé Auroch Digital et est développé en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne. Il faudra construire votre base, construire votre lanceur et votre navette dans le but d'aller sur Mars.Le jeu est vendu 17,99 €.Au fil des missions, qui se déroulent au tour par tour, vous devrez résoudre les problèmes, voire même collaborer avec les autres agences spatiales qui elles aussi font la course à la conquête de la planète rouge.Bref, un jeu de gestion spatiale, mais sans youki ou cheetah à envoyer dans les navettes.