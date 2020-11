Cyberpunk 2077 dévoile du gameplay sur Xbox Series

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Rien que du bonheur

Toujours attendu comme le Messie cette année, Cyberpunk 2077 a décidé de faire patienter les joueurs en leur dévoilant une nouvelle vidéo de gameplay. Elle est tirée de la version Xbox Series du jeu, sachant qu'il sortira, on vous le rappelle, sur Xbox One aussi, mais également sur PC, PS4 et PS5. Une version Nintendo Switch est prévue... dans vos rêves.Le jeu est toujours annoncé pour le 10 décembre prochain.Une vidéo de gameplay sur PS5 est également annoncée dans les prochains jours.En attendant, voici 10 minutes de pure jouissance visuelle. Et je ne dis pas seulement ça parce que la présentatrice est mignonne.