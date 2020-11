(TEST) Les Tuniques Bleues : Nord & Sud (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La charge légère

Sorti en 1989, Les Tuniques Bleues : Nord & Sud a été l'un de mes jeux favoris, à l'époque. J'ai passé des heures et des heures dessus, à jouer et rejouer des parties contre mon frère, mes potes ou simplement contre une IA que je maîtrisais, au final, de bout en bout.Ce remake est donc, pour moi, l'occasion de replonger dans de doux souvenirs...Une sorte de madeleine de Proust. Sauf que parfois, on oublie que Proust, c'est quand même chiant à lire.