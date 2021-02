Ashes, un jeu d'aventure médiéval-horreur à petit prix

Publié le Mardi 2 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça se tente

Vue subjective, jeu à ambiance, atmosphère médiévale-horreur, un homme qui se réveille sans souvenir, dans un donjon, et qui va devoir réussir à sortir, tout en recouvrant la mémoire au fil de ses explorations... voici comment se définit Ashes, développé par WindLimit Games, et qui vient de sortir sur Steam Bonne nouvelle : le jeu ne coûte que 3,99 €.A ce prix-là, ma foi, ça se tente, non ?