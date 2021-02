- Apex Legends Saison 8 - Chaos s'illustre encore

Publié le Lundi 1 février 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sortie le 2 février

EA et Respawn Entertainment mettent le paquet niveau infos et vidéos sur la saison 8 de leur Apex Legends, ce qui, généralement, est soit parce qu'ils ont vraiment plein de choses à dévoiler et à partager avec les joueurs, soit parce qu'ils sentent que la fréquentation faibilit et qu'ils ont un cruel besoin de visibilité pour rameuter du monde.En attendant d'avoir la réponse, c'est donc une nouvelle vidéo du nouveau personnage de la nouvelle saison qui sera ajoutée dans la nouvelle mise à jour du déjà vieux jeu Apex Legends, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.Outre ce nouveau personnage, la saison 8 proposera des mises à jour majeures du Canyon des Rois, un Passe de combat inédit, le nouveau fusil à levier Répéteur 30-30 et des chargeurs d'or à munitions explosives.