- Gods Will Fall est sorti

Publié le Lundi 1 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dieu est mort

Développé par le studio angalis Clever Beans et édité par Deep Silver, Gods Will Fall est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu vous plonge dans un monde où les Dieux cruels règnent depuis plus de 1000 ans. Ils asservissent l'humanité. Vous allez incarner un guerrier rebelle et mener les vôtres au combat, pour rompre cet esclavagisme impitoyable. Vous allez vous dresser contre les armées de Dieux avant d'aller les combattre en personne.