80 millions de Nintendo Switch dans le monde

Publié le Mardi 2 février 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Carton plein

Vous vous demandez à quel point la Nintendo Switch cartonne ? C'est LA console la plus vendue actuellement. De loin. De très très loin.Nintendo a annoncé que ce sont 79,87 millions de consoles qui sont été livrées dans le monde. Pas vendues, certes, mais livrées. Toutefois, Nintendo estime que 74 millions de consoles ont été vendues depuis son lancement.C'est moins que la Nintendo DS (154 millions), que le Game Boy (118,7 millions), que la Nintendo Wii (101,6 millions) ou que le Game Boy Advance (81,5 millions). C'est toutefois la 5ème meilleure vente de consoles de tous les temps chez Nintendo... et bientôt la quatrième, en toute logique...532 millions de jeux Nintendo Switch ont été vendus depuis la sortie de la console. Seule la DS (948) et la Wii (921) ont fait mieux...Le confinement a permis à Nintendo de voir ses revenus progresser de... 98% en un an.La vente de consoles a augmenté de 36% et celle des jeux de 43% par rapport à l'année dernière.Et sinon, vous, ça va niveau compte en banque ?