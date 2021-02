No Plan B, un jeu tactique pour la fin de l'année

Publié le Mardi 2 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

De quoi tester votre intelligence

Développeur indépendant, GFX47 a dévoilé son nouveau jeu, No Plan B, prévu sur PC pour la fin de l'année. No Plan B, comme son nom ne l'indique pas, est un jeu tactique dans lequel vous allez gérer votre escouade, son équipement et élaborer un plan pour remplir diverses missions : secourir des otages, abattre des terroristes, voire... braquer des banques...Le jeu s'offre une démo gratuite à partir de demain, sur Steam