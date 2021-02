R-Type Final 2 annoncé pour le 30 avril

Publié le Mardi 2 février 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ça va shooter

Saga culte des années 80, R-Type est une série de shoot'em up 2D, ambiance SF. R-Type Final est sorti en... 2003 sur PS2. 18 ans après, une suite débarque sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S.Il sera disponible le 30 avril prochain.Le jeu proposera un système de difficulté qui s’ajuste en fonction du niveau du joueur, et une customisation poussée du vaisseau.Une édition “Inaugural Flight” sera disponible avec le jeu de base, la Bande-Son Original CD du jeu, un mini artbook et une boite collector.