Publié le Mardi 2 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Olivet Cendré

Hitman 3 Call Of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War

Cyberpunk 2077 Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21

Detective Pikachu Luigi's Mansion Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects

Football Manager 2021 Total War : Three Kingdoms - Édition Limitée Farming Simulator 19 – Édition Platinum

Cette semaine comme chaque semaine, le SELL nous livre le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 3ème semaine de 2021. Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci de l'Olivet Cendré, un fromage de vache au lait pasteurisé, 20% de matière grasse, en provenance du Loiret.J'ai quand même une vraie question sur la véracité de ce top et la qualité des données recueillies... Parce que Ring Fit Adventure en seconde place alors qu'il est en rupture de stock depuis Noël, j'ai quand même un gros doute...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 19 au 25 janvier 2021 :