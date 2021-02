- Kingdom Hearts débarque sur PC

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Disney et Epic Games ont signé un accord pour porter la franchise Kingdom Hearts sur PC. Via l'Epic Games Store, donc. Dès le 30 mars prochain, plusieurs jeux de la série seront proposés.Vous aurez ainsi droit à Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III et Kingdom Hearts Melody of Memory.Pour rappel, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix comprend :Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue comprend :