- Cathedral : Ite missa est le 18 février

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

J'ai fait latin deuxième langue

Cathedral est un petit metroidvania 8 bits qui sort sur Nintendo Switch le 18 février prochain. Hommage aux jeux sortis sur NES et SNES à l'époque, Cathedral est déjà disponible sur PC depuis quelques mois et fait donc le grand saut sur la console de Nintendo.Plus de 600 pièces à parcourir dans le jeu sur une carte énorme, où un chevalier va faire équipe avec une âme pour récupérer une orbe protégée par 5 gardiens, qui lui permettra de rentrer chez lui.Un scénario classique, un jeu déjà-vu, mais hé, c'est parfois avec les anciennes recettes qu'on a les plus grands plaisirs...