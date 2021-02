- On The Road - Truck Simulator, nos amis les routiers

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sont-ils vraiment sympas ?

Les routiers sont sympas, c'est un slogan apparu dans les années 80, pour contrebalancer la mauvaise réputation qu'ils avaient après le blocage des routes en 1984.Depuis, on sait que majoritairement, les routiers sont des gros cons qui conduisent comme des porcs et n'hésitent pas à vous couper la route parce que, de toute façon, ils ont le plus gros véhicule.Vous allez donc vous aussi pouvoir devenir un gros con de routier grâce à On The Road - Truck Simulator, un jeu initialement réservé aux joueurs PC... allemands... et qui débarque sur PS4 et Xbox One dès aujourd'hui.Un jeu de routiers allemands... sans déconner... on aura tout vu.