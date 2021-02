Room to Grow : un nouveau jeu qui va vous casser la tête

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et piquer votre curiosité

Casse-tête original et qui devrait vous arracher les cheveux, s'il vous en reste, Room to Grow sort sur Steam le 25 février prochain.Le but est de remettre des cactus dans leur trou, en modifiant leur position grâce à une sorte de cactus façon plante grimpante dont vous allez diriger l'orientation.Difficile à expliquer, facile à comprendre en vidéo. Voilà typiquement le genre de jeu qu'on aimerait voir débarquer sur Switch, version tactile...