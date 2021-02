- Six Days in Fallujah renaît de ses cendres

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et de celles de ses victimes

Jeu de shoot tactique basé sur la deuxième bataille de Fallujah (Irak) en 2004, Six Days in Fallujah est un jeu dont le développement avait débuté il y a plus de 10 ans, sous l'égide de Konami et par Atomic Games. Finalement abndonné, le jeu renaît de ses cendres avec un nouveau développeur et un nouvel éditeur.C'est Highwire Games qui le développe, une petite équipe composée d'anciens du métier qui ont déjà bossé sur les franchises Halo ou Destiny et l'éditeur Victura qui se chargera de la distribution.Le jeu sortira sur PC et consoles en 2021 et retracera l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre d'Irak, où plus de 4000 civils ont été tués par les bombardements américains... On se demande si ça sera évoqué, ça, d'ailleurs...Plus d'une centaine de Marines ont été interviewés et ont raconté leur expérience durant cet affrontement, afin que le jeu soit le plus fidèle possible à la réalité...