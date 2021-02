- Blacksmith Legends : c'est en forgeant...

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

...qu'on devient... roi ?

Blacksmith Legends est un jeu de gestion dans lequel vous allez diriger votre forge. Au fil des missions et des gains remportés, vous pourrez l'agrandir, l'améliorer, la transformer, dans le but de devenir le meilleur forgeron du Royaume.Vous pourrez choisir d'armer les héros... ou les méchants... et même aller jusqu'à détrôner votre souverain.Ce mélange de gestion et RPG est prévu sur PC dans le courant de l'année. Un prologue, sorte de démo, sera disponible ce mois-ci, sur Steam